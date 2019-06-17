На думку голови "Укренерго", є тенденція до того, що зростання вартості триватиме.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:34
Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину
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Дивися повний текст Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:53
Гроцман, поясни ситуацию.Бил себя в грудь и заверял,что цена не повысилась.
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