На думку голови "Укренерго", є тенденція до того, що зростання вартості триватиме.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:34
Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину
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Дивися повний текст Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:53
Гроцман, поясни ситуацию.Бил себя в грудь и заверял,что цена не повысилась.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37
Гройсман говорил для населения.
Он прекрасно знал что цена повысится.
Просто решили субсидировать население. Но за повышение э/э кто-то должен заплатить. Теперь дополнительно за население заплатит промышленность.
p.s.
И это еще на рынке действуют ограничения НКРЕКП.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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