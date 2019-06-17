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Ціна на електроенергію для
промисловості зросла на третину

Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:34

Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину

Пропонуємо до обговорення:
На думку голови "Укренерго", є тенденція до того, що зростання вартості триватиме.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію для промисловості зросла на третину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:34

понеслась
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:53

Гроцман, поясни ситуацию.Бил себя в грудь и заверял,что цена не повысилась.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37

  sena_2008atp написав:Гроцман, поясни ситуацию.Бил себя в грудь и заверял,что цена не повысилась.

Гройсман говорил для населения.
Он прекрасно знал что цена повысится.
Просто решили субсидировать население. Но за повышение э/э кто-то должен заплатить. Теперь дополнительно за население заплатит промышленность.
p.s.
И это еще на рынке действуют ограничения НКРЕКП.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:22

Re: Ціна на електроенергію для промисловості зросла на трети

Спасибо родине за это, все для экономики страны(
esaul
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 01:00

  sena_2008atp написав:Гроцман, поясни ситуацию.Бил себя в грудь и заверял,что цена не повысилась.

Этот п0ц уже достаточно наговорил.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:44

sena_2008atp - "Теперь за население заплатит промышленность" - не соглашусь с вами.Промышленность отреагирует на это повышение повышением на свою продукцию для этого населения.......В итоге - население будет переплачивать за абсолютно все грехи правительства.Увы,но это так.
avgran
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:18

Звичайно. За субсидії для населення заплатить промисловість. Але працювати в збиток вони не будуть і додадуть вартість "субсидії" до вартості товару +ПДВ. І населення, купуючи, товар - покриє ці витрати ))) Субсидії - це однозначне зло."
vbankov
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