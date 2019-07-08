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У Києві частково перекриють
один з головних проспектів

У Києві частково перекриють один з головних проспектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:59

У Києві частково перекриють один з головних проспектів

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в прес-службі комунальної корпорації «Київавтодор».

Дивися повний текст У Києві частково перекриють один з головних проспектів.
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