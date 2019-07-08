Про це розповіли в прес-службі комунальної корпорації «Київавтодор».
Дивися повний текст У Києві частково перекриють один з головних проспектів.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:59
У Києві частково перекриють один з головних проспектів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві частково перекриють один з головних проспектів.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:01
там сейчас хорошее покрытие - все остальные дороги уже сделали?
Набережно-Луговую на Подоле?
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