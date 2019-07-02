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У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:42
Ratatui написав: Cler написав:
похоже кому-то не терпится украсть десяток-другой миллион бюджетных гривен...
Щас как начнут с 1го сентября шоколадную банду по сизо распихивать так желание отпадёт само собой.
к сожалению справедливое желание народа как правило не подкрепляется активными действиями правоохранительных органов...
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Cler
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