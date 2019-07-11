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Київський Roshen планує збільшити статутний фонд в 3 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Акціонери Київської кондитерської фабрики "Рошен", що входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, мають намір збільшити статутний капітал в 2,9 разу - до 505,83 млн гривень.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:19
та да. Акции продадут сами себе, на деле просто легализировав непонятные (хотя почему "непонятные" - понятные) доходы.
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