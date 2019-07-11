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В Україні зростає прірва між багатими і бідними - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Як пояснив економіст Іван Нікітченко, про це свідчить динаміка зміни структури витрат.
Дивися повний текст В Україні зростає прірва між багатими і бідними - експерти
.
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