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Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15
Пропоную заразом люструвати й самого Зеленського :)
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:43
Также инициировать расследование служебной деятельности
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