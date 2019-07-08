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Зеленський запропонував
люструвати голову Нацбанку

Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:14

Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15

Пропоную заразом люструвати й самого Зеленського :)
0mage0
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Также инициировать расследование служебной деятельности
cia
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