Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:14
Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:11
OmageO.
люструють тільки тих,хто займав державні посади.Вивчайте закони.
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