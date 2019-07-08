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Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
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R2
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15
Пропоную заразом люструвати й самого Зеленського :)
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0mage0
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:43
Также инициировать расследование служебной деятельности
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cia
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:11
OmageO.
люструють тільки тих,хто займав державні посади.Вивчайте закони.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:57
а про Кубива почему забыли? его тоже необходимо привлечь к ответственности...
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Cler
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:35
Cler написав:
а про Кубива почему забыли?
ну он так себе.. а Лерка и за курс доллара и за то что с банками творила не в Лондоне сидеть а в ином месте должна.
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Джон
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:39
0mage0 написав:
Пропоную заразом люструвати й самого Зеленського
Та він від народження люстрований...
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komp
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