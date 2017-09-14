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Конгрес США схвалив
пекельні санкції проти Росії

Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:44

Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії

Пропонуємо до обговорення:
Автори відповідної ініціативи - демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.

Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:45

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