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Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Автори відповідної ініціативи - демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.
Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:45
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