Автори відповідної ініціативи - демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.
Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:44
Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:04
Для кого необходимое? Ни одну из существующих проблем в российско-американских отношениях это решение (если ОНО БУДЕТ ПРИНЯТО- это еще вопрос) точно не решит. Но значительно укрепит нарастающий антиамериканизм не только среди ястребов в Кремле и вокруг него, но и деловых кругах.
Пока
10-Year Government Bond Spreads
Russia 7.320 +0.010
Доходность 10-ти летних рублевых облигаций повысилась на ОДНУ СОТУЮ
ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА, т.е. 1/7300-ую.
Уж если Иран, облигации которого ВНЕ КОТИРОВОК, санкции не заставили изменить политику, то РФ уж точно не заставят.
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