Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії

Рубль и новые санкции: гора родила мышь

Сегодня утром многие российские СМИ синхронно опубликовали сенсационную новость о том, что якобы Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Было отмечено, что авторами поправки выступили представители демпартии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс (последняя на слушании не присутствовала; о причине речь пойдёт ниже). Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как сказал Шерман во время заседания, «власти США хотят дать время России исправиться и оценить, способна ли она воздержаться от вмешательства в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла». Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

На самом деле, по ссылке на парламентский телеканал C-Span, предоставленной агентством RT, записан фрагмент заседания профильного комитета Палаты представителей, на котором присутствуют менее 10 человек. При этом про усиление санкций против России говорил лишь один вышеупомянутый сенатор, Брэд Шерман из Калифорнии, а все остальные выступавшие вообще темы России не касались и визуально не проявили большой заинтересованности к его докладу. Не забываем, что большинство конгрессменов в эти дни находятся в Парламенте на слушании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так что в очередной раз гора родила мышь.