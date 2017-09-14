Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії

Додано: Пон 15 лип, 2019 10:22

SMOKE написав: Все верно. Санкции нужно усиливать и принимать более разнообразные до полного искоренения руссофашизма. Только тогда РФ превратиться в нормальную страну, когда пройдет путь послевоенной Германии. Суд на Путлом, извенение перед всем миром, возврат территорий Украине, Грузии, Молдавии, репарации и т.д. Надеюсь сильные мира сего, рано или поздно это поймут. А пока бабло рулит, к сожалению, и рашизм душат, но медленно. Ну хоть так) А волгарей меньше читать надо- у них и при совке лучше жили, чем сейчас. Это как доказывать, что дышат через ухо, а не через нос)) Полный бред Но ведь кто-то верит в это) Все верно. Санкции нужно усиливать и принимать более разнообразные до полного искоренения руссофашизма. Только тогда РФ превратиться в нормальную страну, когда пройдет путь послевоенной Германии. Суд на Путлом, извенение перед всем миром, возврат территорий Украине, Грузии, Молдавии, репарации и т.д. Надеюсь сильные мира сего, рано или поздно это поймут. А пока бабло рулит, к сожалению, и рашизм душат, но медленно. Ну хоть так) А волгарей меньше читать надо- у них и при совке лучше жили, чем сейчас. Это как доказывать, что дышат через ухо, а не через нос)) Полный бред Но ведь кто-то верит в это)

10-Year Government Bond Spreads

Russia 7.320 -0.040%

Я бы с удовольствием сравнил доходность по российским десятилеткам в рублях с такими же обязательствами неподсанкционной страны, вроде Украины, но увы, здесь таких данных нет. А на срок от 13-ти НЕДЕЛЬ Украина сейчас занимает деньги под 17,5% годовых...Касательно жизни в УССР и нынешней Украины. Не подлежит сомнению, что размер экономики в 85-87-ом примерно в 2,5 раза превосходил нынешней, соответственно, и общая масса потребленных товаров и услуг в таком же размере была больше. Положение спасает лишь то, что и потребителей стало на 40% меньше. Ну, а то, что теперь у каждого смартфон, которых в то время не было, так извините, прошло 30+ лет - было бы глупо до сих пор ездить на Жигулях и Волгах (которых и тогда продавалось в УССР более 200 тыс. в год против теперешних 80+ тыс. новых автомобилей).Если же говорить О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, то ее ярко характеризуют несколько цифры - рождаемость за эти годы снизилась с 15,5 до 9, а смертность выросла с 11,4 до 18,5 на 1000, и соответствует показателю 1929-го года.