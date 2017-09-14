Автори відповідної ініціативи - демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.
Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:44
Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:04
Для кого необходимое? Ни одну из существующих проблем в российско-американских отношениях это решение (если ОНО БУДЕТ ПРИНЯТО- это еще вопрос) точно не решит. Но значительно укрепит нарастающий антиамериканизм не только среди ястребов в Кремле и вокруг него, но и деловых кругах.
Пока
10-Year Government Bond Spreads
Russia 7.320 +0.010
Доходность 10-ти летних рублевых облигаций повысилась на ОДНУ СОТУЮ
ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА, т.е. 1/7300-ую.
Уж если Иран, облигации которого ВНЕ КОТИРОВОК, санкции не заставили изменить политику, то РФ уж точно не заставят.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:54
На самом деле
Рубль и новые санкции: гора родила мышь
Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:11
Волгарь а тут вы по другому поете:
PS: и да, у меня тоже персональные санкции отноительно рашки, как говорится
.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:01
Так это вроде заводские работники поют, он к ним никаким боком. У него другая работа.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:01
Re: Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії
Все верно. Санкции нужно усиливать и принимать более разнообразные до полного искоренения руссофашизма. Только тогда РФ превратиться в нормальную страну, когда пройдет путь послевоенной Германии. Суд на Путлом, извенение перед всем миром, возврат территорий Украине, Грузии, Молдавии, репарации и т.д. Надеюсь сильные мира сего, рано или поздно это поймут. А пока бабло рулит, к сожалению, и рашизм душат, но медленно. Ну хоть так) А волгарей меньше читать надо- у них и при совке лучше жили, чем сейчас. Это как доказывать, что дышат через ухо, а не через нос)) Полный бред Но ведь кто-то верит в это)
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:22
10-Year Government Bond Spreads
Russia 7.320 -0.040%
Я бы с удовольствием сравнил доходность по российским десятилеткам в рублях с такими же обязательствами неподсанкционной страны, вроде Украины, но увы, здесь таких данных нет. А на срок от 13-ти НЕДЕЛЬ Украина сейчас занимает деньги под 17,5% годовых...
Касательно жизни в УССР и нынешней Украины. Не подлежит сомнению, что размер экономики в 85-87-ом примерно в 2,5 раза превосходил нынешней, соответственно, и общая масса потребленных товаров и услуг в таком же размере была больше. Положение спасает лишь то, что и потребителей стало на 40% меньше. Ну, а то, что теперь у каждого смартфон, которых в то время не было, так извините, прошло 30+ лет - было бы глупо до сих пор ездить на Жигулях и Волгах (которых и тогда продавалось в УССР более 200 тыс. в год против теперешних 80+ тыс. новых автомобилей).
Если же говорить О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, то ее ярко характеризуют несколько цифры - рождаемость за эти годы снизилась с 15,5 до 9, а смертность выросла с 11,4 до 18,5 на 1000, и соответствует показателю 1929-го года.
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