Конгрес США схвалив пекельні санкції проти Росії

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Для кого необходимое? Ни одну из существующих проблем в российско-американских отношениях это решение (если ОНО БУДЕТ ПРИНЯТО- это еще вопрос) точно не решит. Но значительно укрепит нарастающий антиамериканизм не только среди ястребов в Кремле и вокруг него, но и деловых кругах. Пока 10-Year Government Bond Spreads Russia 7.320 +0.010 https://www.investing.com/rates-bonds/g ... nd-spreads Доходность 10-ти летних рублевых облигаций повысилась на ОДНУ СОТУЮ ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА, т.е. 1/7300-ую. Уж если Иран, облигации которого ВНЕ КОТИРОВОК, санкции не заставили изменить политику, то РФ уж точно не заставят.
На самом деле Рубль и новые санкции: гора родила мышь
Сегодня утром многие российские СМИ синхронно опубликовали сенсационную новость о том, что якобы Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Было отмечено, что авторами поправки выступили представители демпартии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс (последняя на слушании не присутствовала; о причине речь пойдёт ниже). Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как сказал Шерман во время заседания, «власти США хотят дать время России исправиться и оценить, способна ли она воздержаться от вмешательства в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла». Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты. На самом деле, по ссылке на парламентский телеканал C-Span, предоставленной агентством RT, записан фрагмент заседания профильного комитета Палаты представителей, на котором присутствуют менее 10 человек. При этом про усиление санкций против России говорил лишь один вышеупомянутый сенатор, Брэд Шерман из Калифорнии, а все остальные выступавшие вообще темы России не касались и визуально не проявили большой заинтересованности к его докладу. Не забываем, что большинство конгрессменов в эти дни находятся в Парламенте на слушании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так что в очередной раз гора родила мышь.
Все верно. Санкции нужно усиливать и принимать более разнообразные до полного искоренения руссофашизма. Только тогда РФ превратиться в нормальную страну, когда пройдет путь послевоенной Германии. Суд на Путлом, извенение перед всем миром, возврат территорий Украине, Грузии, Молдавии, репарации и т.д. Надеюсь сильные мира сего, рано или поздно это поймут. А пока бабло рулит, к сожалению, и рашизм душат, но медленно. Ну хоть так) А волгарей меньше читать надо- у них и при совке лучше жили, чем сейчас. Это как доказывать, что дышат через ухо, а не через нос)) Полный бред Но ведь кто-то верит в это)
SMOKE написав:Все верно. Санкции нужно усиливать и принимать более разнообразные до полного искоренения руссофашизма. Только тогда РФ превратиться в нормальную страну, когда пройдет путь послевоенной Германии. Суд на Путлом, извенение перед всем миром, возврат территорий Украине, Грузии, Молдавии, репарации и т.д. Надеюсь сильные мира сего, рано или поздно это поймут. А пока бабло рулит, к сожалению, и рашизм душат, но медленно. Ну хоть так) А волгарей меньше читать надо- у них и при совке лучше жили, чем сейчас. Это как доказывать, что дышат через ухо, а не через нос)) Полный бред Но ведь кто-то верит в это)
10-Year Government Bond Spreads Russia 7.320 -0.040% https://www.investing.com/rates-bonds/g ... nd-spreads Я бы с удовольствием сравнил доходность по российским десятилеткам в рублях с такими же обязательствами неподсанкционной страны, вроде Украины, но увы, здесь таких данных нет. А на срок от 13-ти НЕДЕЛЬ Украина сейчас занимает деньги под 17,5% годовых... Касательно жизни в УССР и нынешней Украины. Не подлежит сомнению, что размер экономики в 85-87-ом примерно в 2,5 раза превосходил нынешней, соответственно, и общая масса потребленных товаров и услуг в таком же размере была больше. Положение спасает лишь то, что и потребителей стало на 40% меньше. Ну, а то, что теперь у каждого смартфон, которых в то время не было, так извините, прошло 30+ лет - было бы глупо до сих пор ездить на Жигулях и Волгах (которых и тогда продавалось в УССР более 200 тыс. в год против теперешних 80+ тыс. новых автомобилей). Если же говорить О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, то ее ярко характеризуют несколько цифры - рождаемость за эти годы снизилась с 15,5 до 9, а смертность выросла с 11,4 до 18,5 на 1000, и соответствует показателю 1929-го года.
Волгарь написав:Если же говорить О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, то ее ярко характеризуют несколько цифры - рождаемость за эти годы снизилась с 15,5 до 9, а смертность выросла с 11,4 до 18,5 на 1000, и соответствует показателю 1929-го года.
Причем смертность выросла даже в нескольких областях!
Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской и Тверской областях — там умирает почти 17 человек на тысячу населения. Между тем в Новгородской области этот показатель составил 16,5 человек на тысячу граждан, в Ивановской области 16, а во Владимирской – 15,8.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.