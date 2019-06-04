Компанія Google додала українську мову в функцію миттєвого перекладу за допомогою камери Перекладача Google.
Дивися повний текст Google додала українську мову в функцію миттєвого перекладу за допомогою камери.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02
Google додала українську мову в функцію миттєвого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google додала українську мову в функцію миттєвого перекладу за допомогою камери.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02
Пусть сначала с адекватностью перевода разберутся... А то перевод с английского на русский и украинский получается по смыслу разным, как и 10 лет назад.
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