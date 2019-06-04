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Google додала українську
мову в функцію миттєвого...

Google додала українську мову в функцію миттєвого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02

Google додала українську мову в функцію миттєвого...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google додала українську мову в функцію миттєвого перекладу за допомогою камери Перекладача Google.

Дивися повний текст Google додала українську мову в функцію миттєвого перекладу за допомогою камери.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:02

Пусть сначала с адекватностью перевода разберутся... А то перевод с английского на русский и украинский получается по смыслу разным, как и 10 лет назад.
Watcher
 
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