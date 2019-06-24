Орієнтовна вартість оновлення старих будинків – 10 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Кличко: 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:16
Кличко: 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту
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Дивися повний текст Кличко: 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:16
Педалек кудесник в ноликах не ошибся? Или он знает чудо секрет как за 200 грн на квадратный метр сделать капитальный ремонт? Чожтогда на говно-мосту такие навыки не применил?
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