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Кличко: 80% столичних
багатоповерхівок потребують ремонту

Кличко: 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:16

Кличко: 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту

Пропонуємо до обговорення:
Орієнтовна вартість оновлення старих будинків – 10 мільярдів гривень.

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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:16

Педалек кудесник в ноликах не ошибся? Или он знает чудо секрет как за 200 грн на квадратный метр сделать капитальный ремонт? Чожтогда на говно-мосту такие навыки не применил?
vitali_kalinin
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