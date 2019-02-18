Показник тіньової економіки України в 2018 році склав 30%.
Дивися повний текст Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:22
Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:22
Интересно, теневую экономику циркулем мерили или во время "битвы экстрасенсов" на кого-то прозрение снизошло
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