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Тіньова економіка
знизилася до 30% від ВВП

Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:22

Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Показник тіньової економіки України в 2018 році склав 30%.

Дивися повний текст Тіньова економіка знизилася до 30% від ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:22

Интересно, теневую экономику циркулем мерили или во время "битвы экстрасенсов" на кого-то прозрение снизошло
antey1969
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