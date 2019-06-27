Про це йдеться в рішенні суду, яке оприлюднено його прес-службою.
Дивися повний текст Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:57
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:57
луценко і порохоботокоманда,це перемога і результат апшої п'ятирічної "праці".
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