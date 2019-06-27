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Суд ЄС скасував санкції проти
Януковича і його соратників

Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:57

Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні суду, яке оприлюднено його прес-службою.

Дивися повний текст Суд ЄС скасував санкції проти Януковича і його соратників.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:57

луценко і порохоботокоманда,це перемога і результат апшої п'ятирічної "праці".
sena_2008atp
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