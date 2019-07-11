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"Укрпошта" планує в 2019
році заробити 63 млн гривень

"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:01

"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні тільки будівля на Хрещатику (центральний офіс "Укрпошти") приносить 18 млн гривень.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:01

Це саме те, на чому має заробляти пошта...
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