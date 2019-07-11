Сьогодні тільки будівля на Хрещатику (центральний офіс "Укрпошти") приносить 18 млн гривень.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:01
"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:28
Re:
А ей скоро не на чем больше зарабатывать будет).. с тем не побоюся этого слова ..скотско- совковым подходом к клиентам. Идет тем путем как и Укртелеком... это уметь надо просрать первого оператора 3G - Тримоба, будучи монополистом и имея шанс загрести вообще весь рынок под себя, упустить рынок оптики..зато полным ходом продают медные и помещения АТС. Укрпочта идет тем же путем. Да и цены.. хоть НП немного дороже но отделения на каждом углу да и конкуренты в виде Justin есть... тоже можно получить посылку а оплатить после проверки ее например..
PS Кстати там какие то кредитки от РВС - банка еще выдают. Сам не брал так что не совсем в курсе.
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