"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень

Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:28

0mage0 написав: Це саме те, на чому має заробляти пошта... Це саме те, на чому має заробляти пошта...

А ей скоро не на чем больше зарабатывать будет).. с тем не побоюся этого слова ..скотско- совковым подходом к клиентам. Идет тем путем как и Укртелеком... это уметь надо просрать первого оператора 3G - Тримоба, будучи монополистом и имея шанс загрести вообще весь рынок под себя, упустить рынок оптики..зато полным ходом продают медные и помещения АТС. Укрпочта идет тем же путем. Да и цены.. хоть НП немного дороже но отделения на каждом углу да и конкуренты в виде Justin есть... тоже можно получить посылку а оплатить после проверки ее например..PS Кстати там какие то кредитки от РВС - банка еще выдают. Сам не брал так что не совсем в курсе.