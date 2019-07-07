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Субсидія чи пільга:
українці мають право обирати

Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49

Субсидія чи пільга: українці мають право обирати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє teplo.go.

Дивися повний текст Субсидія чи пільга: українці мають право обирати.
R2
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