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Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє teplo.go.
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