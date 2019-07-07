Про це повідомляє teplo.go.
Дивися повний текст Субсидія чи пільга: українці мають право обирати.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49
Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія чи пільга: українці мають право обирати.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49
Чи пов'язані пільги учасникам війни з соціальною податковою пільгою?
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:47
Субсидия выгодней - она распространяется на всех жильцов, проживающих в данной квартире. Льгота - только на льготника, его супругу и детей до 18 лет.
А мизерные социальные нормы сделали льготы ( да и субсидии тоже) просто издевательством над их получателями, покрывающими лишь небольшую часть коммунальных платежей.
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