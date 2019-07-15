RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидія чи пільга:
українці мають право обирати

Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49

Субсидія чи пільга: українці мають право обирати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє teplo.go.

Дивися повний текст Субсидія чи пільга: українці мають право обирати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89875
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:49

Чи пов'язані пільги учасникам війни з соціальною податковою пільгою?
gallavit_16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:20

А де пільга для багатодітних сімей? Писалося тяп-ляп
zelenitsa_irina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:47

Субсидия выгодней - она распространяется на всех жильцов, проживающих в данной квартире. Льгота - только на льготника, его супругу и детей до 18 лет.
А мизерные социальные нормы сделали льготы ( да и субсидии тоже) просто издевательством над их получателями, покрывающими лишь небольшую часть коммунальных платежей.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 13.03.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:19

"опплачуваты" это что-то )) И ведь какая-то идиотка ещё получает за это зарплату!
stangrit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких банках тримають гроші найзаможніші українці -...
R2 » Вів 16 лип, 2019 12:22
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 13:06
smart_analyst2017
Українці стали жертвами нової схеми шахраїв
R2 » Пон 15 лип, 2019 21:02
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 10:30
blueiceua
Українці оплачують 97% комунальних послуг - Зубко
R2 » П'ят 12 лип, 2019 12:01
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 12:01
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12962)
19.07.2019 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.