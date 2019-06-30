Загалом, фінансисти сумніваються в серйозності цього наміру.
Дивися повний текст Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:29
Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:29
Всех их кастрировать нужно, жаль тетушка Го не подпадет под "санкции".
|