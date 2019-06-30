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Експерти застерегли про
наслідки люстрації глави НБУ

Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:29

Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Загалом, фінансисти сумніваються в серйозності цього наміру.

Дивися повний текст Експерти застерегли про наслідки люстрації глави НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:29

Всех их кастрировать нужно, жаль тетушка Го не подпадет под "санкции".
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:21

Заключение эксперта напоминает визг домашнего животного перед кастрацией.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:44

>Заключение эксперта напоминает визг домашнего животного перед кастрацией.
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anonymous265
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