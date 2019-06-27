До рейтингу, опублікованого на сайті QS TopUniversities, потрапили кілька українських вузів.
Дивися повний текст Українські вузи потрапили до світового топ-1000.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 07:30
Українські вузи потрапили до світового топ-1000
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Дивися повний текст Українські вузи потрапили до світового топ-1000.
Додано: Суб 13 лип, 2019 07:30
Ну хоть в топ 1000 попали а не в топ 1000000. Хотя в рейтинге по взяткам могли бы и в первую десятку попасть.
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