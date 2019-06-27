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Українські вузи потрапили
до світового топ-1000

Українські вузи потрапили до світового топ-1000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 07:30

Українські вузи потрапили до світового топ-1000

Пропонуємо до обговорення:
До рейтингу, опублікованого на сайті QS TopUniversities, потрапили кілька українських вузів.

Дивися повний текст Українські вузи потрапили до світового топ-1000.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 07:30

Ну хоть в топ 1000 попали а не в топ 1000000. Хотя в рейтинге по взяткам могли бы и в первую десятку попасть.
tigr-uu
 
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