Скільки заплатимо за "інший" колір - 425 грн.
Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38
Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38
Ну хорошо хоть не написали, что к цвету светофора придираются: " Я ехал на красный, а они остановили и начали придираться, что светофор не зеленый!"
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