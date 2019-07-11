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Патрульна поліція знайшла новий
привід для прискіплень...

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38

Ну хорошо хоть не написали, что к цвету светофора придираются: " Я ехал на красный, а они остановили и начали придираться, что светофор не зеленый!"
Славик
 
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