Скільки заплатимо за "інший" колір - 425 грн.
Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38
Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38
Ну хорошо хоть не написали, что к цвету светофора придираются: " Я ехал на красный, а они остановили и начали придираться, что светофор не зеленый!"
Додано: Суб 13 лип, 2019 16:38
А если вместо цвеиа плафона воворотника завтра им не понравится цвет глаз или кожи, носа, в трубочку, пропитанную заранее спиртом, придётся дышать и оспаривать в суде или фиктивная люстрация каснулась лись имджевого статуса Украины в глащах европейцев?
Вместо "бурной деятельности", которую эпизодически изрыгивает министерство полиции, нужно выписывать штрафы за ксенон, колхозные синюшные лампы, которые ставят рАгули в основной свет фар.
Это беда Украины. Это повальный де*** и никого это не заботит что эти гоблины ослепляют, раздражают синюшним светов всех вокруг, а также встречку и хуже всего - когда едут сзади и вечером через стекла неимоверно мешают ехать.
Вот для начала над чем нужно работать.
Потом убирать "своих предпринимателей", которые имеют безаговорочное право аренды (воровства наших налогов из бюджета) стоянок для штраф-площадок где цена суточного хранения равна жлобскому золотомубатону Януковича.
И таких януковичей в каждом городе - хоть зоопарк открывай!
Додано: Суб 13 лип, 2019 16:46
Ну так есть ПДД и законы Украины. Там четко описано, какого цвета должны быть поворотники. Если купили американца с красными поворотниками и не переделали, то кто вам виноват. Платите штраф, пока ума не наберетесь. А то много таких "умных".
|