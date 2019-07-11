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Патрульна поліція знайшла новий
привід для прискіплень...

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки заплатимо за "інший" колір - 425 грн.

Дивися повний текст Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень до водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:38

Ну хорошо хоть не написали, что к цвету светофора придираются: " Я ехал на красный, а они остановили и начали придираться, что светофор не зеленый!"
Славик
 
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А что делать если красный цвет поворота установлен заводом.
baula78
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:38

А если вместо цвеиа плафона воворотника завтра им не понравится цвет глаз или кожи, носа, в трубочку, пропитанную заранее спиртом, придётся дышать и оспаривать в суде или фиктивная люстрация каснулась лись имджевого статуса Украины в глащах европейцев?

Вместо "бурной деятельности", которую эпизодически изрыгивает министерство полиции, нужно выписывать штрафы за ксенон, колхозные синюшные лампы, которые ставят рАгули в основной свет фар.
Это беда Украины. Это повальный де*** и никого это не заботит что эти гоблины ослепляют, раздражают синюшним светов всех вокруг, а также встречку и хуже всего - когда едут сзади и вечером через стекла неимоверно мешают ехать.
Вот для начала над чем нужно работать.
Потом убирать "своих предпринимателей", которые имеют безаговорочное право аренды (воровства наших налогов из бюджета) стоянок для штраф-площадок где цена суточного хранения равна жлобскому золотомубатону Януковича.
И таких януковичей в каждом городе - хоть зоопарк открывай!
Krovosisi
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:46

Ну так есть ПДД и законы Украины. Там четко описано, какого цвета должны быть поворотники. Если купили американца с красными поворотниками и не переделали, то кто вам виноват. Платите штраф, пока ума не наберетесь. А то много таких "умных".
Strelok777
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:14

Червоні поворотники збивають мене як водія, дуже не комфортно їхати поруч з такими авто
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:19

Re: Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень..

  vitaliygoodlife написав:Червоні поворотники збивають мене як водія, дуже не комфортно їхати поруч з такими авто

Поворотники конечно раздражают, но пид0р-свет проблема серьезнее, как уже написал коллега выше
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:53

  baula78 написав:А что делать если красный цвет поворота установлен заводом.

С помощью денежных знаков доказать, что не такой уж он и красный. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:37

  Strelok777 написав:Ну так есть ПДД и законы Украины. Там четко описано, какого цвета должны быть поворотники. Если купили американца с красными поворотниками и не переделали, то кто вам виноват. Платите штраф, пока ума не наберетесь. А то много таких "умных".
Стесняюсь спросить,а в каком пункте это написано,что водитель обязан самовольно изменять конструкцию и детали установленные заводом изготовителем? И не только американцы .В частности в Волге 21 спереди белый поворотник, Ваз 2101 белый, в 21 сзади красный плафон он же и стоп и поворот одной лампочкой. Я в своё время пытался втулить жёлтую лампу в передний плафон так оно светило серо-буро-малиновым пятном. Тоже самое и в М-20. В антикварный транспорт оригинального сохрана теперь,что вырезать кусок кузова и китайские плафоны лепить? Занимались бы действительно лучше как Кровосися выше пишет "ксеноном и прочим колхозом ".
Дядя Дима
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