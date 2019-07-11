|
|
Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лип, 2019 04:14
Нехай доведуть, що вiн не жовтий. Око iнспектора - не сертифiкований прилад.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 7012
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор