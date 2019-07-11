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Додано: Суб 13 лип, 2019 22:26
По ГОСТу поворотники задние могут быть оранжевого или красного цвета.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:37
Стесняюсь спросить,а в каком пункте это написано,что водитель обязан самовольно изменять конструкцию и детали установленные заводом изготовителем? И не только американцы .В частности в Волге 21 спереди белый поворотник, Ваз 2101 белый, в 21 сзади красный плафон он же и стоп и поворот одной лампочкой. Я в своё время пытался втулить жёлтую лампу в передний плафон так оно светило серо-буро-малиновым пятном. Тоже самое и в М-20. В антикварный транспорт оригинального сохрана теперь,что вырезать кусок кузова и китайские плафоны лепить? Занимались бы действительно лучше как Кровосися выше пишет "ксеноном и прочим колхозом ".
Додано: Суб 13 лип, 2019 23:06
Пункт 5-15 ДСТУ 48-02 2002г. Задние поворотники могут быть оранжевого или красного цвета.
Додано: Суб 13 лип, 2019 23:54
Re: Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень..
Если кратко - то можно ознакомится тут:
Есть "маленький нюанс": ГАЗы и ВАЗы уже зарегистрированы (и сертифицированы) в нашей стране, поэтому в переоборудовании они не нуждаются. Стандарты США ну очень сильно отличаются от наших, поэтому для получения сертификата их НЕОБХОДИМО переоборудовать, тем более, что машины новые и проходят первую регистрацию.
p.s. У тех же М-20, ГАЗ-21 еще и ремней безопасности нет, но это же не запрещает их эксплуатацию. С другой стороны - кто эти машины эксплуатирует ежедневно, они относятся к раритетам, требования к ним другие.
Додано: Суб 13 лип, 2019 23:58
Отлично! Но к штрафу еще один нолик дорисовать бы, чтоб му*** хоть иногда читали ПДР.
Додано: Нед 14 лип, 2019 00:28
Всё правильно. Хотите ездить с американскими поворотами, то едьте в Америку. А здесь Украина, поворот должен быть жёлтым. Поэтому если приобрели авто из Америки, то будьте любезны переоборудовать для Украины.
Додано: Нед 14 лип, 2019 04:14
Нехай доведуть, що вiн не жовтий. Око iнспектора - не сертифiкований прилад.
Додано: Нед 14 лип, 2019 09:11
Re: Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень..
Да авто с америки это гемор. Самое интересное что сейчас нельзя поменять отдельно только стекло на фонаре, нужно покупать целый фонарь.
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:29
10% мужчин дальтоники и многим что оранжевый что красный одно и то же.
Лично мне все равно что там справа или слева мигает. Раз мигает с одной стороны значит хочет повернуть.
Машину не имею и до этой статьи даже не знал какого цвета должно мигать. Не понимаю как мигание поворотника может загнать в ступор.
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