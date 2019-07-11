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Патрульна поліція знайшла новий
привід для прискіплень...

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:26

По ГОСТу поворотники задние могут быть оранжевого или красного цвета.
goha200093
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:37

  Strelok777 написав:Ну так есть ПДД и законы Украины. Там четко описано, какого цвета должны быть поворотники. Если купили американца с красными поворотниками и не переделали, то кто вам виноват. Платите штраф, пока ума не наберетесь. А то много таких "умных".
Стесняюсь спросить,а в каком пункте это написано,что водитель обязан самовольно изменять конструкцию и детали установленные заводом изготовителем? И не только американцы .В частности в Волге 21 спереди белый поворотник, Ваз 2101 белый, в 21 сзади красный плафон он же и стоп и поворот одной лампочкой. Я в своё время пытался втулить жёлтую лампу в передний плафон так оно светило серо-буро-малиновым пятном. Тоже самое и в М-20. В антикварный транспорт оригинального сохрана теперь,что вырезать кусок кузова и китайские плафоны лепить? Занимались бы действительно лучше как Кровосися выше пишет "ксеноном и прочим колхозом ".
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:06

Пункт 5-15 ДСТУ 48-02 2002г. Задние поворотники могут быть оранжевого или красного цвета.
goha200093
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:54

Re: Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень..

  Дядя Дима написав:Стесняюсь спросить,а в каком пункте это написано,что водитель обязан самовольно изменять конструкцию и детали установленные заводом изготовителем?
Если кратко - то можно ознакомится тут: http://centr-avto.com.ua/uk/node/300 (ОБОВ'ЯЗКОВІ вимоги до автомобілів, привезених з ринків Північної Америки, або випущених для цих ринків). Есть ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби, почитайте там.
Есть "маленький нюанс": ГАЗы и ВАЗы уже зарегистрированы (и сертифицированы) в нашей стране, поэтому в переоборудовании они не нуждаются. Стандарты США ну очень сильно отличаются от наших, поэтому для получения сертификата их НЕОБХОДИМО переоборудовать, тем более, что машины новые и проходят первую регистрацию.
p.s. У тех же М-20, ГАЗ-21 еще и ремней безопасности нет, но это же не запрещает их эксплуатацию. С другой стороны - кто эти машины эксплуатирует ежедневно, они относятся к раритетам, требования к ним другие.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:58

Отлично! Но к штрафу еще один нолик дорисовать бы, чтоб му*** хоть иногда читали ПДР.
ed_kalugin
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 00:28

Всё правильно. Хотите ездить с американскими поворотами, то едьте в Америку. А здесь Украина, поворот должен быть жёлтым. Поэтому если приобрели авто из Америки, то будьте любезны переоборудовать для Украины.
06049hi
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 04:14

Нехай доведуть, що вiн не жовтий. Око iнспектора - не сертифiкований прилад.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:11

Re: Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень..

Да авто с америки это гемор. Самое интересное что сейчас нельзя поменять отдельно только стекло на фонаре, нужно покупать целый фонарь.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:29

  gylik89 написав:Всё правильно! Понаганяли хлама с Америки. Лично я не воспринимаю поворотники красного цвета, мой моз уже привык к желтым. Это реально создает аварийные обстановки, и таких авто в Киеве полно. Пускай переделывают и моргают оранжевым как и все водители.

10% мужчин дальтоники и многим что оранжевый что красный одно и то же.
Лично мне все равно что там справа или слева мигает. Раз мигает с одной стороны значит хочет повернуть.
Машину не имею и до этой статьи даже не знал какого цвета должно мигать. Не понимаю как мигание поворотника может загнать в ступор.
p_a_l
 
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  #<12
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