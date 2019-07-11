Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...

Додано: Нед 14 лип, 2019 11:25

Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.

Интересно, почему не в жовто-блакитний?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин