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Патрульна поліція знайшла новий
привід для прискіплень...

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:25

Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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