Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...

Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:25
Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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