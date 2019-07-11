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Патрульна поліція знайшла новий
привід для прискіплень...

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:25

Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:33

В нас 50% взагалі не включає повороти, бо права покупляли
omonastirskiy
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19

Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...

kosztyoistvan76

Нормы спектра говорите? Вы или недалёкий человек, или пытаетесь красных поворотников попросту защищать, включая дурашлёпство, так полюбившееся нашему бомонду/корупционерам.
Есть жёлто-оранжевый, а есть красный, малиновый и т.п.
Вам нужен окулист, что бы проверить дальтонизм или психиатр, т.к. вопрос об отличии двух цветов в правовой базе может задать весьма глупый чел.
А всем рАгулям с красными/малиновыми поворотниками попросту нужно заменить светодиоды в этих секциях плафонов. 20$ цена вопроса для машины в 30-50 штук весьма проблематична?
Смех и грех!
Всего навсего и не нужно делать из мухи слона.
Очевидные вещи, о которых напостили больше чем они из себя представляют. :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:57

  omonastirskiy написав:В нас 50% взагалі не включає повороти, бо права покупляли

Это точно. Не забывают при этом играть в шашки на дороге. Вот так едешь себе спокойно с семьёй по своей полосе, а такое чудо вылетает на своём корыте и устраивает террор всем участникам дорожного движения. Маневрирует из стороны в сторону, понятное дело, никаких поворотов не показывает.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:12

  baula78 написав:А что делать если красный цвет поворота установлен заводом.


Да вот именно. Если я не ошибаюсь у американских машин они все красные. Короче говоря, очередная тупость от полиции.
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