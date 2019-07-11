Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:25
Все проблемы уже решили, осталось только поворотники покрасить.
Интересно, почему не в жовто-блакитний?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:19
Патрульна поліція знайшла новий привід для прискіплень...
kosztyoistvan76
Нормы спектра говорите? Вы или недалёкий человек, или пытаетесь красных поворотников попросту защищать, включая дурашлёпство, так полюбившееся нашему бомонду/корупционерам.
Есть жёлто-оранжевый, а есть красный, малиновый и т.п.
Вам нужен окулист, что бы проверить дальтонизм или психиатр, т.к. вопрос об отличии двух цветов в правовой базе может задать весьма глупый чел.
А всем рАгулям с красными/малиновыми поворотниками попросту нужно заменить светодиоды в этих секциях плафонов. 20$ цена вопроса для машины в 30-50 штук весьма проблематична?
Смех и грех!
Всего навсего и не нужно делать из мухи слона.
Очевидные вещи, о которых напостили больше чем они из себя представляют.
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:57
Это точно. Не забывают при этом играть в шашки на дороге. Вот так едешь себе спокойно с семьёй по своей полосе, а такое чудо вылетает на своём корыте и устраивает террор всем участникам дорожного движения. Маневрирует из стороны в сторону, понятное дело, никаких поворотов не показывает.
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:12
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