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Запуск військового супутника
завершився крахом (відео)

Запуск військового супутника завершився крахом (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:36

Запуск військового супутника завершився крахом (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Запуск ракети-носія Vega з військовим супутником Об'єднаних Арабських Еміратів Falcon Eye 1 спочатку був запланований на 6 липня, проте пізніше керівництво французької компанії Arianespace прийняло рішення перенести його через погану погоду - двічі.

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я в шоке https://www.youtube.com/watch?v=a8lEj4pvB7M
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