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Як зростатиме зарплата
педагогів з 2020 року

Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:10

Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Дивися повний текст Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року.
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