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Як зростатиме зарплата
педагогів з 2020 року

Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:10

Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Дивися повний текст Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:10

Пускай эта Гривич проживет сама на 7500грн в 2023 году (234$* 32). 32грн в лучшем случае.
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:40

Re: Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року

telushkin1990 написав:Пускай эта Гривич проживет сама на 7500грн в 2023 году (234$* 32). 32грн в лучшем случае.
А вы ждёте чего, сразу 4000$? Да и когда шли в педагоги, получали образование - прекрасно ж знали ситуацию с их зарплатами, кто ж вам виноват. С неба деньги на зарплаты педагогам не упадут
Faceless
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