Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Дивися повний текст Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 19:10
Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року.
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:10
Пускай эта Гривич проживет сама на 7500грн в 2023 году (234$* 32). 32грн в лучшем случае.
Додано: Нед 14 лип, 2019 11:40
Re: Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року
А вы ждёте чего, сразу 4000$? Да и когда шли в педагоги, получали образование - прекрасно ж знали ситуацию с их зарплатами, кто ж вам виноват. С неба деньги на зарплаты педагогам не упадут
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:37
Я не учился на педагога. Жаль людей которые кладывают в школах всю душу в нашмх детей, а министерство бросает кость (подачу). Сейчас в стране зарплата средняя перешла за 8-10тыс. А тут пишут что через 5 лет будет у представителей 7,5 тыс.
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:51
Преподаватель математики на английском 18000 грн.
Да, нужно немного больше выучить, сам английский на уровне примерно Upper-Intermediate, ну и теминологию чуть подновить, но зарабытвать достойно можно уже сейчас.
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:57
Re: Як зростатиме зарплата педагогів з 2020 року
Не надо никого жалеть. Каждый сам для себя решает, на что идти, куда поступать учиться, оставаться ли работать там, где тебя не ценят и платят копейки. И уж тем более не министерство надо винить в уровне зарплат учителей, оно эту зарплату нарисовать не может.
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