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Хто отримав надбавку до пенсії з липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на урядовому порталі.
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