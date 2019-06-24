Про це повідомляється на урядовому порталі.
Дивися повний текст Хто отримав надбавку до пенсії з липня.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 19:55
Хто отримав надбавку до пенсії з липня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримав надбавку до пенсії з липня.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:32
Да,Гройсмэн взял деньги из субсидий и перекинул их на пенсии.Гениально,как игра в напёрстки.
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