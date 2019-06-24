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Хто отримав надбавку
до пенсії з липня

Хто отримав надбавку до пенсії з липня
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:55

Хто отримав надбавку до пенсії з липня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на урядовому порталі.

Дивися повний текст Хто отримав надбавку до пенсії з липня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:57

40 лет стажа какая надбавка к пенсии?
virozub_v
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:32

Да,Гройсмэн взял деньги из субсидий и перекинул их на пенсии.Гениально,как игра в напёрстки.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:15

У меня пенсия с октября 2017г. стаж 32года - надбавки нет?!
irishkakirik0410
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:29

Моему папаше добавили. Стаж 44 года ,+12 грн. Мамке ничего, стаж 34,5 года. Пенсии у обоих чуть больше трёшки.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:52

Вот позвонил товарищу ,чернобылец-военный и спрашиваю сколько тысяч добавили? Он ржёт, получает как и ранее 200 грн .
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:16

Губу раскатал - пенсии за 3 тыс, и еще хочется. Писали что добавят тем у кого большой стаж а пенсии менее 2 тыс. Так вот добавят до 2.
ellen_persmail
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:24

Здесь - http://cityukraine.info/index.php?citynews=123544 - хорошая таблица, где наглядно показано кому и сколько добавили согласно
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №543 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

+ в тексте перед ней:
1) Збільшено до 2000 грн. мінімальну пенсійну виплату особам, що мають в наявності чоловіки - 35, жінки - 30 років страхового стажу, але отримували невелику зарплатню.

Зокрема, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) в осіб, які отримують пенсію (при наявності у чоловіків - 35, у жінок - 30 років страхового стажу), не досягає 2000 грн, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсії перераховано майже 102 тис. пенсіонерів або 27%, які мають необхідний страховий стаж. Середній розмір підвищення становить майже 253 грн.


А это сама Постанова - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543-2019-%D0%BF
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:50

Мій друг получив інвалідність в АТО...прибавка була в липні 4300
jarik196
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