Хто отримав надбавку до пенсії з липня

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Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №543 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
+ в тексте перед ней:
1) Збільшено до 2000 грн. мінімальну пенсійну виплату особам, що мають в наявності чоловіки - 35, жінки - 30 років страхового стажу, але отримували невелику зарплатню.
Зокрема, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) в осіб, які отримують пенсію (при наявності у чоловіків - 35, у жінок - 30 років страхового стажу), не досягає 2000 грн, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Пенсії перераховано майже 102 тис. пенсіонерів або 27%, які мають необхідний страховий стаж. Середній розмір підвищення становить майже 253 грн.