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Хто отримав надбавку
до пенсії з липня

Хто отримав надбавку до пенсії з липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:23

  ellen_persmail написав:Губу раскатал - пенсии за 3 тыс, и еще хочется. Писали что добавят тем у кого большой стаж а пенсии менее 2 тыс. Так вот добавят до 2.

Это не он губу раскатал ,а было указано,что ""Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС будет

Інвалідам ІІІ групи (360%) с
3368,25 (225%) повышена до
5630,40"" . Так а по факту не копейки не добавлено
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:47

  Дядя Дима написав:
  ellen_persmail написав:Губу раскатал - пенсии за 3 тыс, и еще хочется. Писали что добавят тем у кого большой стаж а пенсии менее 2 тыс. Так вот добавят до 2.

Это не он губу раскатал ,а было указано,что ""Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС будет

Інвалідам ІІІ групи (360%) с
3368,25 (225%) повышена до
5630,40"" . Так а по факту не копейки не добавлено

Вы неправильно трактуете Постанову. В ней написано
1. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968; 2018 р., № 48, ст. 1675) цифри “285”, “255” і “225” замінити відповідно цифрами “650”, “525” і “360”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543-2019-%D0%BF

Ключевое здесь
з інвалідністю внаслідок війни


Смотрим (относительно участников ЛПА)
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
...
Стаття 7. Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни
...
До осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також особи з інвалідністю з числа:

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

Т.е. на кадровых военных и призванных через военкоматы для ЛПА на ЧАЭС (т.наз. "партизан"). При этом у ликвидатора должно быть заключение экспертного совета (не МСЭК), что инвалидность связана с участием в ЛПА на ЧАЭС.

На остальных, т.е. направленных гражданскими организациями, эта Постанова не распространяется, также не распространяется на "інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою", для них как было соотв. по группам инвалидности 150%, 125%, 110%, так и осталось.

В вашем случае (если они не кадровые военные или "партизаны") минимальная (до повышения) по 3 гр. была 1646,7 грн., стала
1564,00 х 110% = 1720,4 грн., т.е. пенсия, получаемая больше этой суммы, по Постанове, не повышается ни на копейку.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:19

Стаж 37 лет. Ничего не добавили. У соседки 17 лет. Ей + 500 грн. Где справедливость?
allo1531_2205
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