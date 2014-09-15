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BMW і Fiat-Chrysler закупили
надпотужні гибридні...

BMW і Fiat-Chrysler закупили надпотужні гибридні...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:11

BMW і Fiat-Chrysler закупили надпотужні гибридні...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії BMW і Fiat-Chrysler будуть ставити на свої авто нові восьмиступінчасті гібридні автоматичні коробки передач ZF, які збільшать їхню потужність.

Дивися повний текст BMW і Fiat-Chrysler закупили надпотужні гибридні коробки-автомат нового покоління.
R2
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