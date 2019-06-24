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«АвтоКрАЗ» готується до
нового екологічного стандарту

«АвтоКрАЗ» готується до нового екологічного стандарту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:51

«АвтоКрАЗ» готується до нового екологічного стандарту

Пропонуємо до обговорення:
«АвтоКрАЗ», єдиний в Україні виробник великовантажної техніки, взяв курс на створення автомобілів, які відповідають новітнім стандартам екологічної безпеки. Він розробив шасі КрАЗ-7133В4-600 (8х4) з двигуном WP10, що відповідає стандарту «Євро-6».

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:51

С евро ночь в евро 6. Интересно а кто этот таинственный волшебник за таким проэктом стоит.
kozathokap86
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