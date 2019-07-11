За рік економічний стан України покращився, а однією з головних проблем країни українці називають інфляцію.
Дивися повний текст В Україні поліпшилися фінансові настрої - опитування.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:49
В Україні поліпшилися фінансові настрої - опитування
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Дивися повний текст В Україні поліпшилися фінансові настрої - опитування.
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:49
У червні 2019 покращилося порівняно з груднем 2018, адже суттєвих змін у економічному стані не відбулося?
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